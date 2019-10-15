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بلدية بني وليد تعقد اجتماعا موسعا لمكافحة مرض اللشمانيا 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت البلدية بني وليد، اجتماعا حضره عضو المجلس البلدي محمد امبارك ،ومدير مكتب الخدمات الصحية، ومدير مكتب الرعاية الصحية الأوليه،ومدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي،ومدير مكتب شركة النظافة.

وتناول الاجتماع إمكانية مكافحة مرض اللشمانيا وكيفية التصدي له، والطرق المناسبة لحماية المواطنين بالمدينة.

وشدّد عميد البلدية على الجهات المسؤولة، ضرورة الالتزام بعملها، وبضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة داخل نطاق البلدية.

وأشار عميد بلدية نبي وليد، أن البلدية ستتابع مع الجهات المختصة، لمعالجة أوجه التقصير ومكافحة المرض داخل نطاق المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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