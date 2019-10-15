مدير مكتب الخدمات البوانيس يتفقد المؤسسات التعليمية والخدمية بمنطقة الزيغن

قام مدير مكتب النظافة والخدمات العامة البوانيس مفتاح محمد الكيلانى، رفقة أفراد من جهاز الحرس البلدي البوانيس، بزيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التعليمية والخدمية بمنطقة الزيغن ببلدية وادي البوانيس.

وتفقد الكيلاني، رفقة عدد من مدراء المؤسسات التعليمية بمنطقة الزيغن، الساحات العامة والحدائق بالمؤسسات، وإمكانية العمل على تنظيفها خلال الفترة القادمة.

وشملت الزيارة أيضا، مجمع المياه الصرف الصحي، للاطلاع على أوضاع البنية التحتية للمجمع، وكيفية العمل على وضع حلول جدرية لمعالجة مشكلة طفح المياه السوداء على السطح، مما تسبب في انتشار الحشرات والبعوض داخل المنطقة.

وكان مكتب النظافة البوانيس، قد قام بحملة نظافة الفترة الماضية، للساحات العامة بمدرسة سمنو الإبتدائية.

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