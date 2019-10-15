قسم المرور زليتن: مايقارب 300 مركبة آلية تم تسجيلها خلال شهر سبتمبر الماضي

أعلنت بلدية زليتن، أن الحوادث المرورية بالبلدية، شهر سبتمبر الماضي بلغت عشر حوادث، بحسب إحصائية لقسم المرور والتراخيص بزليتن.

وأوضحت البلدية، تسجيل مايقارب ثلاثمائة مركبة آلية، بقسم المرور والتراخيص زليتن خلال شهر سبتمبر الماضي

وأفاد رئيس قسم التراخيص والمرور في المدينة خالد زربيط، أن الحوادث نتج عنها 6 وفيات و5 إصابات بليغة وإصابتين بسيطتين، وأن عدد عشر مركبات آلية تضررت من هذه الحوادث بقيمة إجمالية بلغت 22800 دينار.

وأشار زربيط في تصريح لقسم الإعلام ببلدية زليتن، أن القسم منح عدد 773 فحص فني للمركبات الآلية منها 480 فحص دوري و 290 فحص تسجيل وعدد 3 فحص للسيارات الركوبة.

ولفت رئيس قسم التراخيص والمرور زليتن، في تصريحه، أن قسم التراخيص قام بتسجيل عدد 291 مركبة آلية منها 220 مركبة خاصة وعدد 48 مركبات نقل وركوبة واحدة زعدد 10 مقطورات وعدد 9 رأس جرار إضافة إلى عدد 3 جرارات زراعية.

وأضاف زربيط، أن القسم أصدر 126 رخصة قيادة جديدة منها 89 رخصة درجة أولى ب و 33 رخصة درجة ثانية وأربع رخص درجة ثالثة.

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