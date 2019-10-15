المعداني يقوم بزيارة عاجلة لمدرسة اليرموك في سرت

قام عميد بلدية سرت مختار المعداني، بزيارة عاجلة خصصها لمدرسة اليرموك للتعليم الأساسي بمحلة خليج سرت، رفقة عضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم صالح عيادة، ومراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي، ومدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل ومدير مدرسة اليرموك سليمان الجارح، لمتابعة العام الدراسي الجديد وسير العمل بالمؤسسات التعليمية بالبلدية.

وأوضح المسؤول الإعلامي بالبلدية، أن الزيارة تأتي للوقوف عن كثب، للملفات التي يواجهها التعليم، ولمعالجة الإشكاليات التى تواجه الطلاب في استنئاف دراستهم للعام الدراسى الجديد.

وأشار المسؤول الإعلامي، أن عميد البلدية أصدر تعليماته العاجلة، بتكليف احدى التشاركيات للقيام بأعمال صيانة عاجلة للفصول الدراسية، وعدد من مرافق المدرسة من أجل أن تنطلق الدراسة بالمدرسة خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول الإعلامي، أن البلدية، وضعت اهتماماتها الأولية بوضع مدرسة اليرموك ضمن ملف صيانتها بالكامل خلال المدة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية