بلدية بنغازي تشرع في توزيع صناديق رمي القمامة بحي السلماني

شرعت بلدية بنغازي بتوزيع صناديق رمي القمامة بشارع خالد بن الوليد “شارع صيدلية الشعب” بحي السلماني الشرقي، وفق الاحتياج الحي وبالتسلسل الرقمي المُنظم المُعد مُسبقاً بالتنسيق مع شركة بوابة المتوسط لأعمال الطرق والمرافق والنظافة العامة، احدى الشركات التابعة لشركة قلعة بغداد القابضة.

وتأتي عملية توزيع صناديق رمي القمامة، ضمن المرحلة الثانية من خطة العمل الموضوعة من قبل البلدية، لنظافة المدينة، وتجميل الشارع بالطلاء، بإشراف الجهات المعنية بالحي والبلدية.

ودعت بلدية بنغازي، المواطنين للتعاون بشأن المُحافظة على هذه الصناديق، وعدم العبث بها وتغيير مكانها أو حرق القمامة فيها.

وكانت البلدية، قد نشرت صورا لأعمال رصف إزدواج الطريق الدائري الرابع، من شارع السودان إلى شارع القيروان، والتي نفذتها شركة قلب العالم للمقاولات، وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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