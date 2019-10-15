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بلدية بنغازي تشرع في توزيع صناديق رمي القمامة بحي السلماني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت بلدية بنغازي بتوزيع صناديق رمي القمامة بشارع خالد بن الوليد “شارع صيدلية الشعب” بحي السلماني الشرقي، وفق الاحتياج الحي وبالتسلسل الرقمي المُنظم المُعد مُسبقاً بالتنسيق مع شركة بوابة المتوسط لأعمال الطرق والمرافق والنظافة العامة، احدى الشركات التابعة لشركة قلعة بغداد القابضة.

وتأتي عملية توزيع صناديق رمي القمامة، ضمن المرحلة الثانية من خطة العمل الموضوعة من قبل البلدية، لنظافة المدينة، وتجميل الشارع بالطلاء، بإشراف الجهات المعنية بالحي والبلدية.

ودعت بلدية بنغازي، المواطنين للتعاون بشأن المُحافظة على هذه الصناديق، وعدم العبث بها وتغيير مكانها أو حرق القمامة فيها.

وكانت البلدية، قد نشرت صورا لأعمال رصف إزدواج الطريق الدائري الرابع، من شارع السودان إلى شارع القيروان، والتي نفذتها شركة قلب العالم للمقاولات، وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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