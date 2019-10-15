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المجلس التسييري طبرق وشركة المياه يبحثان أزمة المياه في حي النصر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع أعضاء المجلس ميمون عبدالرسول وهاشم أمصادف ومنصور أمداوي، مشكلة نقص المياه بحي النصر، وبحضور ممثل من شركة المياه محمد أحميدة.

وأفاد ممثل شركة المياه، أن المشروع الخاص بحي النصر وصل إلى نسبة 70%، وأن العمل

على استكمال المشروع لإيصال المياه إلى كل الحي، متواصل لتوفير المياه في أقرب وقت ممكن.

وكان رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، قد بحث مع النائب الصالحين عبدالنبي ومدير مكتب الأملاك العامة بطبرق، إنشاء مصفاة نفط جديدة ومناقشة إيجاد المكان المناسب مع أملاك طبرق.

وأكد النائب الصالحين عبدالنبي، أنهم ساعين مع رئاسة الوزراء، لإيصال مشروع النهر الصناعي إلى طبرق وإلى كل المناطق غرب وشرق طبرق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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