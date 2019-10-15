مسؤول أمريكي يُرجّح “كسر شوكة” داعش ليبيا

نقلت صحيفة armytimes عن أحد المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، قوله إن الغارات الجوية التي نفذتها قواتهم على مواقع داعش في ليبيا أضعفت من قوة التنظيم في البلاد، وجعلت من غير المرجح عودة معسكراته داخلها إلى مستوياتها ما قبل عام 2016.

وأشار المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى سلسلة من 4 غارات جوية نفذتها القوات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة ضد داعش وأسفرت عن مقتل ما يقرب من ثلث أفراد “معسكر داعش” في ليبيا، حيث قتلت ما يقدر بـ 43 مقاتلاً وما زال هناك حوالي 100 مقاتل.

وقال المسؤول “إننا نقيّم أن هذا كان تدهورًا كبيرًا لقدراتهم، ومرة أخرى، يكافحون من أجل إعادة بناء صفوفهم” وأضاف المسؤول “بالتأكيد لا نقيم أن قواته ستتوسع”.

وأكد المسؤول أن الأميركيين، في الوقت نفسه، يركزون على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا، وقاموا فقط بالضربات الأخيرة “لمواصلة الضغط” على داعش الذي يتواجد داخلها فقط.

ومع ذلك ، شكك المسؤول في قدرة داعش ليبيا على أن يعود إلى مستويات قوته قبل عام 2016، أي قبل أن يفقد السيطرة على مدينة سرت ويفرّ مُقاتلوه إلى الصحراء.

ونوّه إلى أن العديد من مقاتلي “داعش ليبيا” في الوقت الحالي هم ليبيون أصليون، والتنظيم يُركز على التجنيد المحلي، وفق ما قاله مسؤول الدفاع. رغم أن المجندين الأجانب كانوا جزءًا من التنظيم في الماضي.

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