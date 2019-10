“محلي الوفاق” تطلق مبادرة بعنوان “شركاء في الوطن”

المتوسط:

تطلق وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع مجموعة من أجلك ليبيا مشروع “شركاء في الوطن، الذي يتكون من مرحلتين متكاملتين: المرحلة الأولى: وهي مرحلة تحسيسية وبناء المعرفة وتهدف إلى بناء المعرفة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل ودور المجالس البلدية والإدارة المحلية في القضاء عليه من أجل تعزيز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي، و رفع الوعي المجتمعي حول يوم العالمي للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل.

ويأتي ذلك إدراكا من وزارة الحكم المحلي بدور المرأة الهام في بناء ليبيا للمرحلة القادمة وفي أطار مذكرة التفاهم المبرمة مع مجموعة من أجلك ليبيا وتزامنا مع حملة 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف القائم علي النوع الاجتماعي وتفعيلا لدور الوزارة في (نشر ثقافة الإدارة المحلية والترشيد بأهميتها ودورها في استقرار الدولة).

