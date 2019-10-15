السفير الأمريكي يستنكر حادثة الفرناج المأساوية

أبدى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، استنكاره للتقارير التي تُفيد بمقتل 3 طفلات إثر قصف جوي على منطقة الفرناج في طرابلس.

وشدد السفير الأمريكي على أن هذه الحادثة المأساوية توحد جميع الأطراف في الدعوة إلى وضع حد فوري للقتال وبدء عملية سياسية تؤدي إلى سلام دائم في ليبيا.

وتوفي 3 أطفال وجُرح 2 آخران من نفس العائلة جراء قصف استهدف منزلاً بمنطقة الفرناج وقالت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق إن أحد الجرحى طفلة بُترت إحدى ساقيها وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل غرفة العناية الفائقة، كما أوضحت أن امرأة أصيبت أيضاً جراء القصف وهي في حالة صحية حرجة.

من جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات، القصف الذي استهدف المنزل، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي.

ودعت البعثة إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات العشوائية، مشيرة إلى أن هذا “الهجوم السافر” يأتي بعد أيام قليلة من الهجوم على نادي الفروسية في طرابلس.

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