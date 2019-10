المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء، بأن أعضاء فرق التشغيل والصيانة السريعة التابعة لدائرة توزيع حي الاندلس قاموا بإستبدال علبة توزيع بدل علبة محروقة واجراء وصلة ضغط منخفض حجم 95 مع كابل حجم 95مسافة 3متربمنطقة حي الاندلس بمحطة جرجينو القديمه .

