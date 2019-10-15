منظمة حقوقية تطالب بتحقيق دولي في الانتهاكات بليبيا

أعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال استهداف منزل عائلة قشيرة بمنطقة الفرناج بطرابلس، والذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنها تتابع بقلق العواقب المدمرة للنزاع المسلح المستمر الذي يؤثر على أمن وسلامة وحياة الأبرياء والمدنيين والفئات الأكثر ضعفا من الأطفال والنساء والعجزه والمهاجرين، والعدد المتزايد من الضحايا المدنيين بسبب الاستخدام العشوائي أو غير المتناسب للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي الغير دقيق، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان المدنيين، والإنتهاكات الخطيرة والممنهجة بحق الأطفال بما في ذلك تحمّل المدنيين والأطفال والنساء بشكل كبير، أعباء الاقتتال وأعمال العنف وانعكاساتها النفسية عليهم، والذي فاقم من معاناتهم بمناطق النزاعات والاضطرابات في طرابلس.

وأوضحت اللجنة أنه نظراً للعنف المستمر في طرابلس والقصف الجوي الغير دقيق والقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والذي يطال الأحياء والمناطق السكنية والأهداف المدنية والطبية، والمخاطر الواضحة على الأرواح، فقد بات من الملح أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الصارخة المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا وضمان حماية السكان المدنيين .

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