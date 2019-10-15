في طرابلس.. ندوة حول الأمن الغذائي

عقدت بجامعة طرابلس فعاليات ندوة حول الأمن الغذائي بعنوان “الأمن الغذائي (3) الواقع والتحديات” والتي تُنظمها كلية الزراعة جامعة طرابلس، بالتعاون مع منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن الندوة التي انطلقت يوم أمس الاثنين تتواصل لـ3 أيام بهدف توظيف القدرات العلمية والمعرفية من خبراء وصناع قرار على المستوي المحلي والعالمي، والمساهمة في تنمية الوعي الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع وخاصة صناع القرار بأهمية الاستثمار في تحقيق الأمن الغذائي ووضع استراتيجية كاملة لتحقيقه في ليبيا بما يتلائم والظروف الراهنة، وتقديم الاقتراحات والحلول التي تساهم في التغلب على التحديات التي تواجه ليبيا في تحقيق أمنها الغذائي.

وتخلل الندوة مناقشة العديد من المحاور أهمها واقع الأمن الغذائي الراهن في ليبيا والتحديات التي تواجه سياسات الأمن الغذائي في مجالات الإنتاج والاستهلاك واستدامة الغداء وسلامته، وانعكاس سياسات رفع الدعم على السلع الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها، ودور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في تطوير استراتيجيات الأمن الغذائي، ودور القوانين والتشريعات في حماية الامن الغذائي، بالإضافة إلى إلقاء العديد من المحاضرات و الحلقات العلمية ومناقشة الورقات البحثية.

وشارك في الندوة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس جامعة طرابلس نبيل النطاح ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة ومحمد العتوق ومدير مركز ضمان الجودة وإعتماد المؤسسات التعليمية ووكيل الشؤون العلمية مبروك فارس ووكيل الشؤون الطبية عبد الرزاق العوزي ووكيل الشؤون الإنسانية إبراهيم بوفائد والكاتب العام المكلف أيمن إبراهيم والنائب محمد الرعيض وعميد كلية الزراعة نوري مادي ووكيل كلية الزراعة.

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