مؤكدة على ضرورة الحل السياسي … السفير الأمريكي: السفارة الأمريكية أصيبت بالمرض لمقتل الأطفال في الفرناج

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن السفارة الأمريكية أصيبت بالمرض؛ بسبب مقتل ثلاث شقيقات صغيرات في قصف جوي استهدف منشأة مدنية في حي الفرناج بطرابلس .

نورلاند أضاف، في تغريدة على موقع السفارة الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن هذه الوفيات المأساوية التي لا معنى لها، تؤكد على ضرورة وقف الحرب وبدء عملية سياسية تؤدي إلى سلام دائم في ليبيا، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوفاق أكد إصابة مدنيين اثنين جراء قصف لمنزل بمنطقة الفرناج، فيما نفت مصادر عسكرية إصابة المنزل، مؤكدة أنهم قصفوا تجمع لقوات الوفاق المعترف بها دوليًا لمعسكر الرابش .

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