شركة البريقة للنفط تعقد اجتماعها الفني الثاني لسنة 2019

عقدت شركة البريقة لتسويق النفط امس الاثنين اجتماعها الفني الثاني لعرض نشاط الشركة عن الفترة ما بين الأول من يناير 2019 إلي الأول من أغسطس 2019.

وترأس الاجتماع عضو لجنة الإدارة للصحة والبيئة والسلامة المهنية لشركة البريقة ومدير عام الصناعات النفطية، كما حضر المدراء العامون و مدراء الإدارات والمختصين عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدة محاور رئيسية وهي نشاط الصحة والسلامة والبيئة والأمن الصناعي و نشاط التزويد والتخزين و نشاط التفتيش والمتابعة (الفنية) ونشاط التشغيل وصيانة الأعمال المميزة.

واستعرضت كل الإدارات محاور نشاطها عن الفترة المذكورة وما تم إنجازه وما هو جاري إنجازه، كما تم التطرق إلى المشاكل والصعوبات التي واجهت الجميع في التنفيذ كالوضع الأمني وعزوف الشركات والمكاتب الاستشارية المشاركة في تنفيذ المشاريع وعدم إمكانية تنفيذ التعاقدات المبرمة مع المقاولين والمؤثرات المحلية كارتفاع رسوم سعر الصرف والعديد من المشاكل التي أسهمت بشكل مباشر في عرقلة وتعثر بعض الأعمال والمشاريع.

وفي ختام الاجتماع تم استعراض ميزانية المشاريع القادمة ونوه الحضور إلي ضرورة تكاثف الجهود للمساهمة في الرقي بالشركة و إزالة العوائق للوصول إلى الأهداف والمستهدفات المنشودة.

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