واصفاً السراج بـ”المسكين”.. عبدالعزيز: حفتر لديه خلايا نائمة في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء، محمود عبد العزيز، إن ما حدث في قصف الفرناج، لا يختلف شيئًا عما حدث في بنغازي ودرنة، من قصف المدنيين وتدمير منازلهم.

عبد العزيز أضاف – في مداخلة متلفزة عبر تغطية خاصة بفضائية “التناصح”، التابعة للجماعة الليبية المقاتلة – أن العديد من القذائف التي تستهدف طرابلس، خرجت من قاعدة الوُطية، مُطالبًا بضرورة إعلان التعبئة العامة .

وتسأل “هل يستطيع أن يخرج فائز السراج ويعلن مسؤوليته عن كافة الليبيين؟”، مُبينًا أنه لا يوجد منزل آمن في ليبيا.

وتابع عبد العزيز، إن الاتفاق السياسي أصبح من الماضي، مُبينًا أن كل ما ذكُر في الاتفاق السياسي لم يتم تنفيذه، بالإضافة إلى أنه تجاوز المدة القانونية الخاصة به، لافتًا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه فائز السراج بالاتفاق السياسي، وأن ما يوجد هو المجلس الرئاسي فقط.

وواصل أن ما يوجد حاليًا هو الأمر الواقع، لافتًا إلى أن مجلس الدولة الاستشاري، أعلن أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا، واصفًا السراج بـ”الرجل المسكين”، لأنه لا يوجد معه أحد بالمجلس الرئاسي، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي يجب أن يتحمل المسؤولية التضامنية كاملة.

عبد العزيز أردف، أن حفتر يخترق حكومة الوفاق، وخلاياه النائمة متواجدة بطرابلس، ويعلم جيدًا أن قوات الوفاق غير قادرة على قطع خطوط الإمداد، مُبينًا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات نحو التوافق، مُتسائلاً أيضًا عن أسباب عدم تحرير الجفرة حتى الآن.

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