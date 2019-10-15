عقيلة صالح يلتقي بنقيب عام معلمي ليبيا

ناقش رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس، مع نقيب عام المعلمين وعدد من رؤساء فروع النقابة، الموضوعات والقضايا المتعلقة بزيادة مرتبات المعلمين والقانون الصادر بالخصوص من المجلس .

ووفق المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، فإن الاجتماع الذي عقد بحضور النائب الهادي الصغير، شهد عدة نقاشات مستفيضة لما طرح من آراء وأفكار .

هذا ووعد رئيس مجلس النواب بأن يلتقي رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري، من أجل العمل على إيجاد آلية مالية لصرف زيادة مرتبات المعلمين، حسبما أقرها القانون، على أن تفتتح المدارس أمام طلابها وبحضور معلميها، وأن يتولى رئيس مجلس النواب الاتصال والاجتماع مع الجهات ذات العلاقة .

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