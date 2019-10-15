خارجية المؤقتة تحمّل الوفاق مسؤولية مجزرة الفرناج

ليبيا – أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة بيان أمس الإثنين حول قتل النساء والأطفال في منطقة الفرناج بطرابلس.

الخارجية أشارت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن ما وقع هو جريمة أخرى ترتكبها المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق بحق أبناء الشعب وقتلهم للنساء والأطفال في منطقة الفرناج ونادي الفروسية.

وحمّلت وزارة الخارجية المسؤولية الكاملة لحكومة الوفاق غير الدستورية في موت الأبرياء بإطلاق العنان للمليشيات الإرهابية التابعة لها في ارتكاب هذه المجزرة من أجل محاولة إلصاق التهم بالقوات المسلحة البرئية من هذه الأفعال الإجرامية بحسب نص البيان.



وأكدت على أن حرب القوات المسلحة جاءت تلبية لنداء الشعب للتخلص من هذه الزمرة الفاسدة والتي جثمت على قلوب الليبيين، لافتةً إلى أن حماية المواطنين على الأراضي الليبية هي مسؤولية القوات المسلحة ولا يمكن بأي حال من الأحوال خيانتهم أو العبث بأرواحهم النفيسة والغالية.



كا شددت الوزارة بأن كافة الأجهزة القضائية والعدلية في ليبيا قد بدأت في فتح تحقيق بهذه الاعتداءات المتكررة من هذه المليشيات الإجرامية وستقدم كافة قيادتها الإجرامية للعدالة الوطنية.

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