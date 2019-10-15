باشاغا يلتقي القائم بأعمال السفارة البريطانية في طرابلس

ليبيا – إلتقى عضو مجلس النواب المنقطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا أمس الاثنين مع نيكولاس هوبتون القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية لدى ليبيا.

حيث تم خلال اللقاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق بحث آفاق التعاون بين وزارة الداخلية والمملكة المتحدة ومناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وتم التطرق إلى موضوع تدريب العناصر الأمنية التابعة للوزارة بالإضافة لعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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