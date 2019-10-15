مُحملة إياها مسؤولية مقتل الأبرياء.. خارجية المؤقتة: الوفاق تحاول إلصاق جريمة قصف الفرناج بقوات الجيش

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، أن قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ارتكبت جريمة أخرى، بحق أبناء الشعب الليبي، بقتلهم للنساء والأطفال في منطقة الفرناج، ونادي الفروسية سابقًا .

خارجية المؤقتة ذكرت، في بيان لها، أنها تُحمل حكومة الوفاق، المسؤولية كاملة، في موت هؤلاء الأبرياء بإطلاق العنان للميليشيات الإرهابية التابعة لها في ارتكاب هذه المجزرة، مُشيرة إلى أن الهدف من ذلك، محاولة إلصاق التهم بقوات الجيش، إلا أنها برئية من هذه الأفعال الإجرامية .

وأضافت: “إن حرب قوات الجيش جاءت تلبية لنداء الشعب الليبي للتخلص من هذه الزمرة الفاسدة، التي جثمت على قلوب الليبيين”، مؤكدة أن حماية المواطنين على الأراضي الليبية هي مسؤولية قوات الجيش، التي لا يمكن بأي حال من الأحوال خيانتهم أو العبث بأرواحهم النفيسة والغالية، حسب البيان .

وواصلت الخارجية أن كافة الأجهزة القضائية والعدلية في ليبيا، بدأت في فتح تحقيق في هذه الاعتداءات المتكررة من الميليشيات الإجرامية، مُبينة أنها ستقدم كافة قيادتها الإجرامية للعدالة الوطنية .

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