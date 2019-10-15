بلدية مصراتة تكشف تقديراتها لميزانية 2020

نشرت بلدية مصراتة، الإثنين، تقديراتها لميزانية عام 2020 من حيث الإيرادات والإنفاق موضحة أيضا أوجه الصرف حسب الأولويات، ووفقا لمنشور البلدية فإن توقعات الإيرادات للعام المقبل بلغت 2.97 مليون دينار وهي القيمة ذاتها للإنفاق.

وشددت بلدية مصراتة على ضرورة الحصول على موافقة من وزارة المالية لفتح حساب مصرفي خاص بالإيرادات المحلية لإيداع قيم الجباية العامة فيه مع ضرورة اعتماد إيصال مالي مخصص للجباية، كما شددت على أهمية وضع وزارة الحكم المحلي للائحة ضوابط إدارة حساب الإيرادات مطالبة كافة المواطنين بالتعاون معها لتحقيق الإيرادات.

أما عن أوجه الصرف والقيم المالية المخصصة لها فقد خصصت البلدية البند الأكبر على المصروفات سيكون لرصف الطرق وصيانتها وستخصص لها نحو 65% من إجمالي الإنفاق.

وستنفق البلدية ما يقارب 22% لتأسيس مصادر الإيرادات المحلية وتهيأتها كما شملت خطط الإنفاق حل مشكلات مياه الأمطار وستنفق على بلدية مصراتة العام المقبل ما يقارب 7% ونحو 4% لعمليات الطلاء وتخطيط الطرق.

أما بند مياه الشرب فقد خصصت له البلدية نحو 2% فقط من إجمالي المصروفات المقدرة للعام 2020 والتي من المتوقع أن تبلغ 2.97 مليون دينار.

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