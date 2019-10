المتوسط:

قام قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي بضبط متهم بالاتجار في المخدرات والمواد المسكرة، حيث عثر بحوزته على ثلاثة كيلو غرامات حشيش و90 زجاجة خمر

وبعد توافر المعلومات، داهمت القوات المكان، إذ ضبطت المتهم ومعه تلك الممنوعات، إضافة إلى أدوات تستخدم في تجهيز المخدرات، وعند دخول القوة إلى الكشك المجاور للمكان، بدأ أحد الأشخاص في إطلاق النار عليها، ولم تقع أي إصابات.

