تـمكن أعـضاء الـتحري والـقبض بـمكتب تـحريات تـاجوراء الـتابع لـلإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات والـمؤثرات الـعقلية مـن ضـبط شـخصين مـن الـجنسية اللـيبية يــمتهنان تـرويج وبـيع الـمخدارت أقـراص الـهلوسة نـوع تـرمادول وبـحوزتهم عـدد (808) قـرص و4 قـطع مـن مـخدر الـحشيش.

واتـخذت الإجـراءات الـقانونية حـيالهم وإحالتهم إلـى نـيابة مـكافحة جـرائم الـمخدرات مـن حـيث الاختصاص.

