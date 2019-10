«خارجية المؤقتة» تُحمل الوفاق مسؤولية قتل المدنيين في منطقة الفرناج

المتوسط:

حمّلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة المسئولية الكاملة لحكومة الوفاق في قتل النساء والأطفال في منطقة الفرناج بطرابلس، وذلك بسبب إطلاقها العنان للمليشيات الإرهابية التابعة لها في ارتكاب هذه المجزرة من أجل محاولة إلصاق التهم بالقوات المسلحة العربية الليبية، التي هيَّ برئية من كل هذه الأفعال الإجرامية.

وجاء نص البيان،: «إن حرب القوات المسلحة العربية الليبية جاءت تلبية لنداء الشعب الليبي للتخلص من هذه الزمرة الفاسدة، وإن حماية المواطنين على الأراضي الليبية هي مسئولية القوات المسلحة ولا يمكن بأي حال من الأحوال خيانتهم أو العبث بأرواحهم النفيسة والغالية».

وتؤكد الوزارة بأن كافة الأجهزة القضائية في ليبيا قد بدأت في فتح تحقيق في هذه الاعتداءات المتكررة من هذه المليشيات الإجرامية وستقدم كافة قيادتها الإجرامية للعدالة الوطنية.

