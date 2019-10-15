باشاغا يبحث مع سفير بريطانيا سبل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى وزير داخلية حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، بالقائم بالأعمال بالسفارة البريطانية لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، لبحث عدد من القضايا بين البلدين.

وذكرت داخلية الوفاق، في بيان لها، أمس الإثنين، أن اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الداخلية، بحث آفاق التعاون مع المملكة المتحدة، بالإضافة إلى مُناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

وتابعت داخلية الوفاق، أن اللقاء تطرق إلى موضوع تدريب العناصر الأمنية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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