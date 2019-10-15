الأرصاد: أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا مائلًا للاعتدال على أغلب مناطق البلاد.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

– تتكاثر السحب من حين لآخر على المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت، مع احتمال هطول أمطار خفيفة اليوم، ومن المتوقع أن تكون الفرصة أفضل غدًا على أغلب المناطق، وقد تصحبها سحب رعدية.

– الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– تتراوح درجات الحرارة بين 27 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم غد.

الخليج – سهل بنغازي حتى إمساعد – الواحات – مرادة

– السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم وبعد غد، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية على بعض المناطق وتكوُّن الضباب على المرتفعات الجبلية آخر الليل والصباح الباكر.

– الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية على مناطق الساحل والجبل الأخضر، وما بين 31 و33 درجة على الدواخل.

الجفرة – سبها -غـات -غدامس – الحمادة

– السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على مناطق الجفرة.

– الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو

– السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة.

– تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و38 درجة مئوية.

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