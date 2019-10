تفاصيل الاجتماع الفني لشركة البريقة لتسويق النفط

المتوسط:

عقد الاجتماع الفني الثاني لشركة البريقة لتسويق النفط لعرض نشاط الشركة عن الفترة ما بين 2019/1/1 – 2019/8/1م.

تم هذا اللقاء بقاعة الاجتماعات بالمؤسسة الوطنية للنفط وترأسه كلا من عضو لجنة الإدارة للصحة والبيئة والسلامة المهنية لشركة البريقة وعن المؤسسة الوطنية للنفط السيد مدير عام الصناعات النفطية كما حضره المدراء العامون و مدراء الإدارات والمختصين عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.

واستعرضت كل الإدارات محاور نشاطها عن الفترة المذكورة وما تم إنجازه وما هو جاري إنجازه، كما تم التطرق إلى المشاكل والصعوبات التي واجهت الجميع في التنفيذ كالوضع الأمني و عزوف الشركات والمكاتب الاستشارية المشاركة في تنفيذ المشاريع وعدم إمكانية تنفيذ التعاقدات المبرمة مع المقاولين، ناهيك عن المؤثرات المحلية مثل ارتفاع رسوم سعر الصرف والعديد من مشاكل التي أسهمت بشكل مباشر في عرقلة وتعثر بعض الأعمال والمشاريع ، وبالرغم من ذلك إلا أن أعضاء شركة البريقة من مدراء وموظفين وعاملين يسعون بكل ما لديهم من أجل حلحلة المشاكل وتذليل الصعوبات لتوفير المنتجات والمشتقات النفطية.

