أفاد المكتب الإعلامي لوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بأن وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل، قام اليوم بزيارة بعض مدارس بلدية أبي سليم وتحديدًا مدرسة عروس فجر ليبيا.

وأشار المكتب الإعلامي التابع لوزارة التعليم، أنَّ هذه الزيارة تأتي في إطار مناقشة مشاكل واحتياجات المعلمين والطلبة.

