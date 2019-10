المتوسط:

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد، خالد المحجوب، إنَّ الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق هيَّ من قامت باستهداف النساء والأطفال في منطقة الفرناج بطرابلس.

وأشار خالد المحجوب، إلى أن سلاح الجو قصم ظهر الميليشيات التابعة للوفاق، ما أجبرها على ضرورة الرد بأي طريقة، حتى ولو كان ذلك بقتل المدنيين.

