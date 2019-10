خلال لقائه وفد من رقدالين.. رئيس «هيئة الرياضة» يعد بحل مشكلات نادي الطلائع ؟؟

المتوسط:

قام وفد من مدينة رقدالين ضم عضو مجلس النواب عن المدينة ورئيس نادي الطلائع وبعض شباب المدينة بلقاء رئيس هيئة الشباب والرياضة في الحكومة المؤقتة بشير القنطري.

وخلال اللقاء، تمَّ مناقشة جملة من المشاكل التي تواجه نادي الطلائع والقطاع الرياضي والشباب في المنطقة والحلول المنسبة لها.

وفي نهاية الزيارة، قام الوفد بتكريم القنطري وشكره على دعمه لنادي الطلائع والمدينة بشكل عام، كما تم توجيه دعوة رسمية له من أجل حضور بطولة ليبيا للكرة الحديدية التي ستحتضنها مدينة رقدالين.

