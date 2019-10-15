خارجية المؤقتة : الوفاق تحاول إلصاق جريمة قصف الفرناج بقوات الجيش

قالت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، إن قوات حكومة الوفاق ، ارتكبت جريمة أخرى بحق أبناء الشعب الليبي، بقتلها النساء والأطفال في منطقة الفرناج، ونادي الفروسية سابقا .

وزارة الخارجية حملت في بيان لها حكومة الوفاق المسؤولية كاملة عن موت هؤلاء الأبرياء، بإطلاقها العنان للميليشيات الإرهابية التابعة لها في ارتكاب هذه المجزرة، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو محاولة إلصاق التهم بقوات الجيش، إلا أنها بريئة من هذه الأفعال الإجرامية .

وأضافت أن حرب الجيش جاءت تلبية لنداء الشعب الليبي، مؤكدة أن حماية المواطنين على الأراضي الليبية هي مسؤولية قوات الجيش، التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال خيانتهم أو العبث بأرواحهم.

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