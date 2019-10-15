الزائدي: هذا هو الهدف من قصف الفرناج

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي أن استخدام الضحايا للدعاية افعلامية والسياسية أمر مرفوض.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “أفلام الإخوان المفضوحة … أحزان السراج” “نعزي أنفسناونتأسفعلى كل روح تزهق من العسكريين والمدنيين، من الشباب أو الأطفال او العجائز، ونتحسر على كل ما دُمر من مقدرات الشعب ، في هذه الحرب التي لا يريدها أحد و فرضها تعنت المليشيات ورغبات عصابة الإخوان الإرهابية”.

واضاف الزائدي أن استخدام الضحايا للدعاية الإعلامية والسياسية أمر مرفوض أخلاقيًا وسياسيا وقانونيا مردفا “إرهابي نقل على من يعرفونه أنه تونسي، يمثل في مشهد عبثي ، دور أب الضحايا، وشاهد عيان، ويذرف دموعا أقل ما توصف به إنها استهزاء بالليبيين الشهداء والأحياء، يحتضنه السيد فائز السراج في لقطة درامية ستبقى وصمة له الى زمن طويل“.

وأردف الزائدي “الهدف معلن، وهو التأثير على الراي العام الدولي لدفعه للضغط من أجل استصدار أمر دولي بوقف الحرب” متسائلا “هل هم يريدون ايقاف الحرب لمصلحة الشعب؟ أم إنه تشبت الإخوان والمليشيات بالبقاء ولو على حساب الضحايا!!“.

وتابع الزائدي “المصيبة الأكبر ان الشواهد تؤكد بما لا يبقي مجال للشك، إن المنزل المستهدف قُصف عمدا بمدفعية المليشيات، في عملية جبانة تشبه تماما عملية قصف أحياء بوسليم بالصواريخ و دموع السراج وجويلي لاستعطاف المجتمع الدولي، لكن صور الأقمار الصناعية العسكرية والمدنية التي تجوب سماء ليبيا المنتهكة، خيبت أمالهم ، وأحبطت مؤامراتهم“.

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