بالمليارات.. السيوي يكشف قيمة مخصصات أرباب الأسر المُوزّعة

قال مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي لـ218 إن 5 ملايين مواطن تحصلوا على مخصصات أرباب الأسر للعام 2019 منذ أن شرعت المصارف في إجراءات المعاملات في الـ20 من اغسطس الماضي.

وأوضح مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر في حديث خص به 218 أن إجمالي القيمة المصروفة حتى تاريخ اليوم بلغت 2.5 مليار دولار وزعت على 940 ألف أسرة.

وفي رد للسيوي حول ما إذا تم رصد مخالفات في عمليات تقديم المخصصات أكد السيوي أن عملية الحصر ستتم بعد الانتهاء من صرف كل المخصصات ويتم تصنيفهم حسب نوع المخالفة.

اما عن المغتربين فقد أوضح سالم أن كافة المغتربين الراغبين في الحصول على مخصصات أرباب الأسر عليهم إيجاد آلية مع شركات الاتصالات لربط أرقامهم الوطنية بأرقام هواتفهم ليتمكنوا من توفير شرط الحصول على المخصصات مشيرا إلى أن المصرف لن يُمرر أي معاملة منقوصة.

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