بعد قصف الفرناج.. قوة عمليات إجدابيا: السراج وأبواقه يُتاجرون بالأرواح

أخبار ليبيا 24 – خاص

أبدت قوة عمليات إجدابيا، التابعة لقوات الجيش الوطني، استغرابها، من أنها لم تشاهد تنديدًا أو تعزية بـ”الأرواح البريئة” التي سقطت في المواقع التي تُسيطر عليها قوات الجيش، والتي تم قصفها من قبل الميليشيات بالمدافع وبالطيران التركي.

وتابعت قوة عمليات إجدابيا، في بيان لها، أنها كانت شاهدة في أربع غارات استهدفت العائلات في منطقة سيدي السايح، ووادي الربيع، وقصر بن غشير، موضحة أن الحصيلة كانت ثلاثة أطفال وأربع شباب وثلاثة نساء، جراء القصف عليهم من قبل طيران “الوفاق”، مُضيفة: “لم نر تنديد أو بوق من أبواقهم يترحم عنهم”.

وأضافت: “يبدو أن كل المدنيين الذين تقع مدنهم تحت سيطرة الجيش هم قرامطة وحيوانات لا يعنو شيء عند السراج وقنواتهم أبدًا، عكسنا نحن لآن ما يهمنا قبل أرواحنا، هي أرواح المواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولاقوة”.

واختتمت قوة عمليات إجدابيا: “تجارة بالأرواح يمارسها السراج وأبواقه من أجل أن تنقذهم الدول الخارجية، مثل ما فعلوه في قصفهم لموقع الهجرة في تاجوراء، وغيرها من المواقع التي تاجروا بها”.

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