المشير حفتر: هدفنا هو تخليص أهل طرابلس من بطش المليشيات وليس مجرد الدخول إليها بأي ثمن

وأشار إلى أن الجيش قادر على إنهاء الحرب في يومين فقط عن طريق اجتياح كاسح بالأسلحة الثقيلة من جميع المحاور لكن سلامة المواطنين بطرابلس لها أولوية.

المشير حفتر قال خلال لقاء خاص مع مراسل “سبوتنيك” اليوم الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد حول الإستعدادات لتخصيص الشركات النفطية الروسية بتسهيلات للعمل في ليبيا إنه لا يوجد هناك أي مانع يحول دون ذلك.

ليبيا – أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر على أن روسيا دولة صديقة وبربط البلدين تعاون مشترك على مدى عقود ومواقفها مشرفة تجاه الشعب الليبي.

وبيّن أن الهدف هو تخليص أهل طرابلس من بطش المليشيات وليس مجرد الدخول إليها بأي ثمن، منوهاً إلى أن إجتياح العاصمة سيؤدي لدمار المدينة وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين من سكانها.

كما شدد على أن الجيش يضع سلامة المواطنين ومرافق المدينة فوق كل اعتبار لأن الهدف من هذه العمليات هو تحرير العاصمة وليس تدميرها.

يتبع..