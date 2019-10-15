القائد العام: الجيش قادر على إنهاء الحرب في يومين

الرجمة-العنوان

قال القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الليبي، قادر على إنهاء الحرب في يومين فقط.

وأشار القائد العام في مقابلة مع “سبوتنيك” إن الجيش الوطني الليبي قادر على إنهاء الحرب في يومين، لكن سلامة المواطنين بطرابلس لها أولوية.

وأكد القائد العام على قدرة الجيش الوطني الليبي إنهاء الحرب بيومين “عن طريق اجتياح كاسح بالأسلحة الثقيلة”، ولكن “سلامة المواطنين” في طرابلس تبقى أولوية أمامه.

وأشار القائد العام للجيش الوطني الليبي إلى أن الهدف هو تخليص أهل طرابلس من بطش الميليشيات وليس مجرد الدخول إليها.

وقال المشير حفتر: “بإمكاننا أن ننهي هذه الحرب خلال يوم أو يومين عن طريق اجتياح كاسح بالأسلحة الثقيلة من جميع المحاور”.

وتابع: “لكن ذلك سيؤدي الى دمار المدينة وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين من سكانها. ونحن نضع سلامة المواطنين ومرافق المدينة فوق كل اعتبار، لان الهدف من هذه العمليات هو تحرير العاصمة وليس تدميرها”.

وتابع قائلاً: “هدفنا تخليص أهلنا في طرابلس من بطش الميليشيات وليس مجرد الدخول إلى العاصمة بأي ثمن”.

وكانت القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلنت، في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ “الإرهابية” في العاصمة طرابلس، التي توجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، برئاسة فائز السراج.

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