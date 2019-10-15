السوق الرسمية: انخفاض الدولار واليورو.. وارتفاع الليرة ودينار تونس

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي، في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، إذ انخفضت أسعار الدولار واليورو والريال السعودي، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني والدينار التونسي والليرة التركية.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي، انخفاضًا طفيفًا لكل من العملتين الأميركية والأوروبية، فسجل الدولار 1.4092 دينار مقابل 1.4094 دينار أمس، وانخفض اليورو إلى 1.5542 دينار مقابل 1.5546، بينما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا بـ1.7809 دينار مقابل 1.7719 دينار، وصعدت الليرة التركية إلى 0.2391 دينار مقابل 0.2387.

وعربيا، ارتفعت العملة التونسية أمام الدينار، إذ سجلت 0.4955 دينار اليوم مقابل 0.4952، الإثنين، وانخفض الريال السعودي بشكل طفيف مقابل الدينار، ليسجل 0.3756 دينار مقابل 0.3757 دينار، حسب بيانات المصرف المركزي الصادرة، اليوم.

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