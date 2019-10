المتوسط:

أدانت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق الوطني، استمرار قصف المناطق السكنية واستهداف المدنيين وما نتج عنهُ من فقدان للأرواح المدنية البريئة ومن ضمنها أطفال.

وأعربت الوزارة عن آسفها لاستهداف القصف الجوي على مناطق سكنية آمنة والذي راح ضحيته عدد من الأطفال الأبرياء وإصابة مدنيين آخرين بمنطقة الفرناج بطرابلس.

