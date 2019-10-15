تعرف على حقيقة الرجل الذي ظهر كشاهد عيان وربها وجار الأسرة المنكوبة في الفرناج

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت قوة عمليات أجدابيا، التابعة لقوات الجيش الوطني هوية الشخص الذي ظهر أمس مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وهو يبكي بحرقه على أساس أنه والد الأطفال القتلى الذين لقوا حتفهم في منطقة الفرناج .

القوة أكدت – بحسب بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك – أن الشخص يدعي “سفيان الهادي تاج” من أصل تونسي، ووالدته تدعي “زينب” وهي أيضًا من أصول تونسية .

سفيان له شقيق يدعي “عبدالواحد الهادي تاج” سافر إلى تونس واشتغل في محل للحلويات بتونس سنة 1999حتى 2014، ثم سافر من تونس لتركيا لخاله ومن ثم إلى سوريا ومات في الحسكة مع جبهة النصرة “الإرهابية”، و لديه شقيق آخر يدعي “نجم الدين” .

سفيان من سكان منطقة جنان عطية في مدينة العجيلات، وكان يعمل في البلاط مع والده “الهادي تاج” .

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج زار منطقة الفرناج التي تعرضت لقصف أمس الإثنين وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

وتفقد السراج موقع منزل من طابقين تسكنه أسرة نازحة تعرض لإصابة مباشرة حولته إلى انقاض، وقدم تعازيه ومواساته لرب الأسرة “عبدالواحد الهادي تاج”، الذي ظهر مرة كأنه جار الأسرة المنكوبة، ومرة كشاهد عيان، ومرة كرب الأسرة .

الرجل ظهر في مقطع فيديو مع السراج وقد دخل في نوبة بكاء، وبعدها احتضنه السراج لدى تفقده المنزل، باعتباره والد الأطفال الثلاث، وأخذ يربت على كتفيه ويديه معزياً، وتحدث فيما بعد في مادة فيديو أخري باعتباره شاهد عيان، عن الأسرة، بحسب بيان “صحة الوفاق”.

وظهر نفس الرجل في فيديو أخر كشاهد عيان، متحدثاً وقال إن الأسرة التي جرى استهدافها هي أسرة نازحة من طريق الأبيار، وأنه نازح من نفس المنطقة .

واستغلت “حكومة الوفاق” وجهات تابعة لها، الحادثة، وقامت بإدانتها، واستغلالها إعلامياً لإثارة الرأي العام المحلي والدولي ضد قوات الجيش.

يشار إلى أن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم قوات الجيش نفى استهداف المنزل، مؤكداً أن الأمر لا يعدو كونه أكاذيب وفبركة إخوانية، بغرض تشويه صورة “الجيش الليبي”.

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