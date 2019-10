المتوسط:

قام عميد بلدية سرت، بالتواصل مع العقيد عبدالهادي أغنية رئيس فرع جوازت سرت للاطلاع على العدد الإجمالي الذي تم تصويره هذا الأسبوع حوالي 180حالة.

وأكد أغنيه لعميد البلدية انه سيستمر التصوير بنفس الآلية والكيفية لرفع المعاناه عن أهالي سرت.

جديرٌ بالذكر، أن البلدية قدمت الدعم العيني لفرع جوزات سرت وأيضاً سيكون هناك دعم يتعلق بصيانة المبني وبناء صالة خاصة بالعنصر النسائي.

The post «بلدي سرت»: نواصل تقديم كافة التسهيلات لفرع الجوازات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية