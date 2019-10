المتوسط:

خرجت كلية التقنية الطبية بجامعة طبـرق دفعة جديدة من طلاب قسم التغذية العلاجية.

ويمثل الخريجون الدفعة الثانية على مستوى طبرق، وعددهم أربعة وثلاثون طالبا وطالبة، حيث جرت احتفالية التخرج بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طـبرق، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

