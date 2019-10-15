الخطوط الأفريقية تستأنف رحلاتها إلى عمّان

أكدت الخطوط الجوية الأفريقية أنها تعتزم استئناف رحلاتها من مطار مصراتة إلى العاصمة الأردنية عمان، بداية من يوم الـ28 من أكتوبر الجاري.

وأوضح المتحدث باسم الشركة، عمران الزبادي، أن رحلات الخطوط الجوية الأفريقية بين مصراتة وعمان ستكون بواقع رحلتين أسبوعياً، يومي الجمعة والإثنين، فضلاً عن الرحلة التي تُسيّرها منذ فترة من بنغازي يوم الجمعة.

وحول إمكانية استئناف رحلات الشركة من مطار معيتيقة، أوضح المتحدث باسم الخطوط الأفريقية أن هذه الخطوة رهن التطورات الأمنية في طرابلس، مؤكداً أن الشركة لن تتأخر في إعادة تشغيل رحلاتها من المدينة حال توافرت الشروط الأمنية بمطار معيتيقة.

ونوّهت الخطوط الأفريقية زبائنها الراغبين في الاستفسار عن أي معلومات إضافية التواصل معها عن طريق متابعة صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق أقرب مكتب مبيعات أو أحد الوكلاء المعتمدين .

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