المتوسط:

طالبت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، بضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية، وذلك على خلفية قصف منطقة الفرناج بالعاصمة الليبية طرابلس.

كما أعربت السفارة الإيطالية، عن إدانتها لمقتل 3 فتيات أمس الاثنين في منطقة الفرناج إثر قصف جوي.

وختامًا، طالبت السفارة الإيطالية، جميع الأطراف بضرورة الالتزام الصادق بالحوار والسلام والديمقراطية والتنمية في ليبيا.

