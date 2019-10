وزير «عمل الوفاق» يبحث اعتماد البرنامج التدريبي الخاص بالقوة المساندة طرابلس

المتوسط:

بحث وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين ورئيس الأركان العامة الفريق محمد المهدي اعتماد البرنامج التدريبي الخاص بالقوة المساندة ” إدارة الأفكار في تحديد المسار” والذي سيشرع في تنفيذه بداية من شهر نوفمبر القادم.

الاجتماع الذي حضره نائب مدير البرنامج الليبى للادماج والتنمية الدكتور الأمين الشتيوي وعدد من قيادات رئاسة الأركان ومدراء الإدارات والمستشارين بالوزارة بحث أيضاَ جملة من القضايا المتعلقة بتشكيل لجنة مشتركة للعمل على تفعيل نتائج الاجتماع.

