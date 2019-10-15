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المغرب.. هل سينجح التعديل الحكومي في ترجمة خطاب العرش؟

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تتناول هذه الفقرة من النقاش المغاربي المناظرة الانتخابية التونسية وأجواء الصمت الانتخابي في تونس، والتعديلات الحكومية في المغرب ومدى مواكبتها لخطاب العرش، وأخيرا، الوضع الأمني في ليبيا وخطورة المليشيات.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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