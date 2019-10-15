المغرب.. هل سينجح التعديل الحكومي في ترجمة خطاب العرش؟

تتناول هذه الفقرة من النقاش المغاربي المناظرة الانتخابية التونسية وأجواء الصمت الانتخابي في تونس، والتعديلات الحكومية في المغرب ومدى مواكبتها لخطاب العرش، وأخيرا، الوضع الأمني في ليبيا وخطورة المليشيات.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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