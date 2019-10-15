الولايات المتحدة تجدد الدعوة لبدء عملية سياسية تؤدي للسلام في ليبيا

أعرب السفير الامريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” عن صدمته من مقتل 3 شقيقات جراء قصف منطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس.

وقال نورلاند في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” اليوم الثلاثاء إن السفارة الأمريكية أصيبت بالصدمة بسبب الأنباء التي تفيد بأن ثلاث شقيقات صغيرات قُتلن في قصف جوي في طرابلس من قبل قوات فرضت حصارًا على العاصمة”.

وأضاف السفير الأمريكي أن “هذه الوفيات المأساوية التي لا معنى لها توحدنا جميعًا في الدعوة إلى وضع حد فوري للقتال وبدء عملية سياسية تؤدي إلى سلام دائم في ليبيا”.

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