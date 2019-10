المتوسط:

أفادت الخطوط الجوية الأفريقية، بأنها تعتزم استئناف رحلاتها من مطار مصراتة إلى العاصمة الأردنية عمان، بداية من يوم الـ28 من أكتوبر الجاري.

وأكد المتحدث باسم الشركة، عمران الزبادي، أن رحلات الخطوط الجوية الأفريقية بين مصراتة وعمان ستكون بواقع رحلتين أسبوعياً، يومي الجمعة والإثنين، فضلاً عن الرحلة التي تُسيّرها منذ فترة من بنغازي يوم الجمعة.

وأشار المتحدث باسم الخطوط الأفريقية، إلى أن هذه الخطوة رهن التطورات الأمنية في طرابلس، مؤكداً أن الشركة لن تتأخر في إعادة تشغيل رحلاتها من المدينة.

The post «الجوية الأفريقية»: استئناف الرحلات بين مطار مصراتة والعاصمة الأردنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية