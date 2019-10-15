مؤكدًا على أولوية سلامة المواطن ..  حفتر يؤكد على قدرة الجيش على إنهاء الحرب بطرابلس في يومين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش، قادرة على إنهاء الحرب في يومين فقط.

حفتر أشار في مقابلة مع “سبوتنيك” إلى إن قوات قادرة على إنهاء الحرب في يومين، عن طريق اجتياح كاسح بالأسلحة الثقيلة، لكن سلامة المواطنين بطرابلس لها أولوية.

وأشار إلى أن الهدف من الحرب القائمة الآن في طرابلس هي تخليص أهلنا هناك من بطش الميليشيات وليس مجرد الدخول إليها.

وقال المشير حفتر إن اجتياح المدينة بالأسلحة الثقيلة من جميع المحاور، سيؤدي إلى دمار المدينة وخسائر كبيرة في صفوف المدنيين من سكانها. ونحن نضع سلامة المواطنين ومرافق المدينة فوق كل اعتبار، لان الهدف من هذه العمليات هو تحرير طرابلس وليس تدميرها”.

وكان القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي في العاصمة طرابلس .

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