السفارة الإيطالية تدين مقتل «شقيقات الفرناج» وتدعو لوقف الحرب والالتزام بالحوار

دانت سفارة إيطاليا لدى ليبيا مقتل ثلاث شقيقات في قصف جوي استهدف منطقة الفرناج، من قبل القوات التي تهاجم العاصمة طرابلس.

ودعت السفارة إلى «الوقف الفوري للأعمال القتالية والقصف الجوي غير المقيد» والالتزام الصادق بالحوار والسلام والديمقراطية والتنمية في ليبيا، حسب بيان نشرته السفارة الإيطالية عبر صفحتها على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

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وأصاب قصف بالطيران الحربي أمس منزلا في منطقة الفرناج بطرابلس، ما أسفر عن مقتل ثلاث طفلات، واتهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الطيران التابع للقيادة العامة بالوقوف وراء القصف، حسب تصريحه خلال زيارته موقع القصف.

بدورها، دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الغارة، منددة بما وصفته بـ«الاستخفاف الطائش بحياة الأبرياء»، وقالت في بيان أمس، إن «الهجوم أودى وبأبشع طريقة، بحياة ثلاث فتيات بريئات من الأسرة نفسها، دُفنّ تحت أنقاض مسكن دمرته غارة جوية في منطقة الفرناج في طرابلس.

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