المتوسط:

تـركز الاجـتماع الـدوري الـثاني الـذي عـقده مـدير الإدارة الـعامة لأمـن الـسواحل العـميد محمد النويصري، الـيوم الـثلاثاء الـموافق 15 أكـتوبر 2019م بـرؤساء الـفروع والـمكاتب الـتابعة لـلإدارة حـول تـوفير الاحـتياجات الـضرورة الـلازمة لإنـجاح سـير الـعمل بـالإدارة.

وكـما تـم خـلال الاجـتماع الـذي عـقد بـمقر إدارة الـعلاقات والـتعاون الـدولي وضـع اسـتراتيجية عـمل لـلإدارة يـتم مـن خـلالها وضـع الـخطط الأمـنية للـرُقي بـمستوي الأداء الأمـني لأمـن الـسواحل.

The post الإدارة الـعامة لأمـن الـسواحل تضع خطة عمل جديدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية