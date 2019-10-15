امغيب: مطالب المعلمين لم تجد الإهتمام المطلوب والآلية المناسبة لتوفيرها

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب على أن مطالب المعلمين المشروعة ومنها العمل على رفع مرتباتهم تعتبر قضية تهم كل الشعب في الشرق والغرب، مشيراً إلى أن العمل على حلها لم يجد الإهتمام المطلوب والآلية المناسبة.

امغيب أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إلى أن المشكلة أصبحت مؤجلة وسيتم الإصطدام بها في بداية كل عام.

ولفت إلى أنه كان الأجدر بالمسؤولين عن هذا القطاع المهم تسخير كل الجهود من نهاية العام الماضي لحلها ولو تطلب الأمر تشكيل لجان تقوم بزيارة إلى كل المدن لشرح طرق حل هذه المشكلة والوقت الذي تحتاج تقديراً احتراماً للمعلم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية